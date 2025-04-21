Mert Vidinli boykot listesindeki markayı paylaştı! Ünlü isimler bir bir takipten çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan markalardan biri de Espressolab idi. Özel’in boykot açıklamasının ardından Espressolab'a hem destek olanlar vardı hem de eleştirenler.

Nikol Başoğlu Kocadağ ile Espressolab'i ziyarete giden Mert Vidinli, elinde Espressolab kahvesiyle paylaştığı poza 'Kahvemizi içtik' notunu düştü.

TAKİPÇİ SAYISI DÜŞTÜ

Vidinli'nin paylaşımını görenler "Takipçisi seri düşer umarım", "Kahveci'den kazanacağı üç kuruşun derdine düşmüş", "Biz seni de fobik yasalardan koruruz", "İnsanda azıcık da olsa utanma olur ya" eleştirilerinde bulundu.

Öte yandan 554B takipçi olan Vidinli'nin paylaşımı sonrası takipçi sayısı da 549B düştü.

ÜNLÜ İSİMLER TAKİBİ BIRAKTI

İrem Derici, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci sosyal medya fenomenini takipten çıktı.