Burak Özçivit'in ayrıldığı Kuruluş Osman dizisi yeni kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizide Orhan Bey karakterine hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu alacağı ücretle gündeme geldi.
Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret dudak uçuklattı
Kuruluş dizisinin devamı olan 'Kuruluş Orhan'da Orhan Bey karakterine hayat verecek olan Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı alacağı ücret belli oldu. Yazıcıoğlu’nun bölüm başı alacağı ücreti duyanların ağzı açık kaldı.
BÖLÜM BAŞINA 3 MİLYON
Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım'daki haberine göre, Mert Yazıcıoğlu 'Kuruluş Orhan' dizisinde bölüm başına 3 milyon TL alacak. Öte yandan Üstündağ bu rol için ilk başta Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürüldüğünü de ileri sürdü.
BURAK ÖZÇİVİT 4 MİLYON İSTEMİŞTİ
Burak Özçivit ise Kuruluş Osman’ın yeni sezonu için bölüm başına 4 milyon TL ücret istediği konuşulmuştu. Teklif sonrası Burak Özçivit dizinin kadrosundan ayrılmıştı.
MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu, oyunculuk konusunda çıkışını Karagül ile yaptı. Daha sonra Bir Litre Gözyaşı ve Aşk 101 dizilerinde yer aldı. Yazıcıoğlu, oyunculuk performansı ve yakışıklılığıyla da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
10 Mayıs 1993'de dünyaya gelen Yazıcıoğlu, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında. Boğa burcu olan oyuncunun 1.77 m boyunda olduğu biliniyor. Yazıcıoğlu aslen Denizlili. İstanbul'da doğup büyüyen Yazıcıoğlu, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürüyor.
EĞİTİM HAYATI
Üniversite eğitimine Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü’nde başladı. Ünlü oyuncu bu süreçte oyunculuğa ilgi duydu. Oyunculuk eğitimi almaya karar verdikten sonra 3 Mota Oyunculuk Atölyesi’ne katıldı, burada mesleki gelişimi için ilk adımlarını attı. Tiyatrocu arkadaşlarının yönlendirmesiyle katıldığı bir seçmede keşfedilen Mert Yazıcıoğlu böylece oyunculuğa resmen adım atmış oldu.
Yazıcıoğlu’nun oyunculuk kariyeri, üniversite yıllarında tiyatro eğitimi almasıyla başladı. Bir arkadaşı sayesinde gittiği çekimlerde keşfedilen Mert Yazıcıoğlu, Cast 33 ajansına katıldı. Dedemin İnsanları filmiyle 2011 yılında küçük bir rolle de olsa oyunculuğa adım atan Yazıcıoğlu, 2013 yılındaki Karagül dizisiyle yıldızını parlattı.