Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret dudak uçuklattı

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu, oyunculuk konusunda çıkışını Karagül ile yaptı. Daha sonra Bir Litre Gözyaşı ve Aşk 101 dizilerinde yer aldı. Yazıcıoğlu, oyunculuk performansı ve yakışıklılığıyla da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.