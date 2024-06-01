Mertens emekli olacağı tarihi açıkladı

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Dries Mertens, geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Belçika'nın Het Nieuwsblad Gazetesi'ne konuşan Mertens, "Bir yıl daha kalacağım. Gelecek sezon sonunda 38 yaşında olacağım ve futbolculuk kariyerim bitmiş olacak. Zor bir karar mıydı? Hayır, biz burada çok güzel yaşıyoruz. İstanbul harika bir şehir. Mali açıdan yine iyi bir teklifti ve Galatasaray gerçekten harika bir kulüp. Burada her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullanarak, gelecek sezon futbolu bırakacağını açıkladı.

''TÜRKİYE KALBİMİ ÇALDI''

37 yaşındaki Belçikalı "Yüksek bir seviyedeyken bırakmak da bir seçenek değil miydi? sorusu üzerine ise "Oyundan hala çok keyif alıyorum. Gelecek yıl biraz daha az oynasam bile önemli değil, yedek kulübesinden takımı motive etmeye çalışırım. Eğer Galatasaray olmasaydı kariyerim yine de başarılı olacaktı. Bu sadece pastanın kreması. İlk sezonumda Avrupa'da oynamadık. Ailemle çok seyahat etme fırsatım oldu. Antalya, Bodrum, İzmir, Kapadokya. Güzel. İtalya benim için her zaman dünyanın en güzel ülkesi olarak kalacak ama Türkiye de kalbimi çaldı." dedi.

Napoli'den ayrılmasının ardından Suudi Arabistan ve ABD'den teklifler aldığını ancak eşinin bu ülkelere gitmek istemediğini belirten Mertens, "Galatasaray tam zamanında geldi." şeklinde konuştu.

Mertens'in diğer açıklamaları ise şöyle:

"Teknik direktörümün ve kulübümün niyetinin benim daha az oynamam olduğunu hissettim. Ziyech, Zaha ve Ndombele'yi getirdiler. Büyük isimler. Ancak bir noktada mücadele ederek takıma geri döndüm ve takımda kaldım. Evet, bu sezon gerçekten kendimi şaşırttım."

''BELÇİKA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİM''

"Bunu hiç düşünmedim. Beni yanlış anlamayın: Toby Alderweireld'inki gibi bir hikayenin gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim için pek bir şey ifade etmiyor."