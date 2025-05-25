Mertens Galatasaray'a bir yıllığına geldi üç yıl oynadı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da ayrılıklar yaşanacak. Bu ayrılıkların bir tanesi de Belçikalı oyuncu Dries Mertens ile olacak.

Galatasaraylı futbolcu Mertens Göztepe maçından sonra ayrılık konusunda açıklamalarda bulundu. Mertens "Bugün çok oynamayan oyuncular oynadı ve kazandık. Çok mutluyuz. Kalitemizi ve iyi arkadaşlığımızı gösterdik. Göztepe de iyi bir takım ve iyi bir atmosfer vardı.

"BİR YIL İÇİN GELDİM ÜÇ YIL OYNADIM"

Buraya bir yıl gelmek benim için çok duygusaldı. Galatasaray'a teşekkür ederim bu fırsatı sağladığı için. 3 yıl şans verdiler, 3 muteşem yıl geçirdim. İstanbul harika bir şehir, Türkiye muhteşem bir ülke. Ne yapacağıma karar verme vakti. Kolay değil çünkü ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Galatasaray çalışabileceğiniz en güzel takımlardan biri. Buradaki insanlara güvenmeliyiz, çok iyi işler yapıyorlar." dedi.