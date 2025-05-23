Mertens ve Muslera için sürpriz hazırlık

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Mertens ve Muslera için sürpriz hazırlık

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Fernando Muslera ve Dries Mertens için Başakşehir maçında kareografi düzenlenecek.

Galatasaray, takıma veda etmesi beklenen Fernando Muslera ve Dries Mertens'e sürpriz bir şekilde veda edecek. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarlarının son hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında iki futbolcu için bir kareografi hazırladığı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA GELDİ, BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA GİDİYOR

Fernando Muslera ligde en çok kupa kaldıran oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı. Dries Mertens ile Galatasaray'a veda edeceği belirtilen Muslera, Galasataray kariyerine 2011'deki Başakşehir maçıyla başlamıştı. Muslera, Aslan'a son haftaki Başakşehir karşılaşmasıyla veda edecek.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR KAREOGRAFİ DÜZENLEYECEK

Sabah Spor'da yer alan habere göre ise Galatasaraylı taraftalar Dries Mertens ve Fernando Muslere için Başakşehir maçında tribünlerde kareografi düzenleyecek ve unutulmaz bir görsel şölene imza atacak.

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