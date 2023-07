Mertens'den emeklilik açıklaması

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Mertens'in açıklamaları şu şekilde;

''KAMPI İYİ GEÇİRİYORUZ''

''İyi geçiriyoruz kampı. Antrenmanlarımızı iyi bir şekilde yapıyoruz. Önümüzde önemli maçlar var. Bunlara hazır olmamız gerekiyor.''

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM''

''Geçen sene geldiğimde hem ligi hem kupayı kazanmayı istiyordum. Kupayı Başakşehir'e kaptırdık. Bu sene lig ve Şampiyonlar Ligi var. Ligi tekrar kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum.''

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

''Şampiyonluk anlarını yaşamak sıradışıydı. Takım olarak kutladık, çok güzeldi. Bu sezon da bunu tekrarlamak istiyorum. Oyuncu olarak belki de son sezonum. Bu nedenle yeniden şampiyonluk kazanarak bir şeylere nokta koymak istiyorum.''

''AYRI BİR ÖNEM ATFETTİK''

''Galatasaray'da oynuyorsanız, kazanmak için sahaya çıkarsınız. Fenerbahçe maçına çıkıyorduk. Ayrıca bir önem atfettik bu maça. Hem kendi evimizde, hem deplasmanda 3-0 kazanmayı bildik.''

''DAHA YAŞLIYIM VE DAHA YAVAŞIM''

''Galatasaray'da daha çok orta saha gibiyim, daha değişik. Çok oyuncu gelmişti, yeni sisteme adapte olmak zordu. Kendi açımdan bakacak olursam daha yaşlıyım ve daha yavaşım.''

''BURAYA ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM''

''Geçmişte Napoli'yle de şampiyonluk kazanmak isterdim ama olmadı. Ben buraya şampiyonluk için geldim. Benim için güzel bir sezon oldu. Kolay olmadı, çalışmamız gerekti. Bir önceki sene 13. bitiren bir takım vardı, transferler yapıldı ama sonrasında şampiyon olduk. İlerleyen dönemde de aynı şeyleri tekrar yaşamak ve daha da başarılı olmak istiyoruz.''

''GELDİĞİMDE İYİ OYUNCULAR VARDI''

''Geldiğimde iyi oyuncular vardı. Barış geldiğinde daha farklıydı, sezon sonunda kendini çok geliştirdi. Milli takıma gitti. Sacha Boey kendini çok geliştirdi, sağ bekteki tüm sorunları çözdü. Nelsson, Apo, Kerem, Yunus vardı. Yunus sonradan oyuna girip değiştirdi. Takım olarak çok iyiydik aslında.''

''EN YAŞLILARDAN BİRİYİM''

''Bafe gittikten sonra en yaşlılardan biriyim Nando ile beraber. Gençlerle ilgilenmeyi seviyorum. Aramda 15 yaş fark var. Onlara tavsiye vermeyi, yanlarında olmayı seviyorum.''

''GALATASARAY TARAFTARI HER YERDE''

''Galatasaray'dan bu kadar büyük ilgi beklemiyorum. İtalya'ya, Belçika'ya gidiyorum, Galatasaray taraftarı her yerde. Napoli taraftarlarına benziyorlar. Tüm Türkiye'yi çok sevdim. Tatile Alaçatı ve Bodrum'a gittim. Çok çok sevdim. Lig çok güzel. Stadyumlar muhteşem. Galatasaray taraftarı her yerde bizi destekliyor, sanki kendi stadyumumuzda gibi oluyoruz.''

''G. SARAY'A UZUN YILLAR HİZMET EDECEK''

''Hocaları karşılaştırmak çok zordur. Geçen sezon 15 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Okan Hoca çok motiveydi, futbolcuları da motive etti. Rekor konusunda bizi çok motive etti. Futbolcu olarak tanınıyordu, hoca olarak da tanınacak ve çok sevdiği Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek.''

''UMARIM ICARDI GELİR''

''Geçen sene bize çok katkı sundu Icardi. Güzel bir ilişkimiz vardı. Umarım Icardi gelir ve güzel olur.''

''GALATASARAY'I KALBİMDE TUTACAĞIM''

''Bu sene çok çalışmak ve geçirdiğim her andan keyif almak istiyorum. Takım benim için çok önemli. Bitirdiğim zaman da Galatasaray'ı kalbimde tutacağım. Gururla bir şekilde futbolu bırakmak istiyorum sadece.''

''BİRLİKTE OYNADIĞIM EN İYİSİ HIGUAIN''

''Birlikte oynadığım en iyi oyuncu Gonzalo Higuain.''