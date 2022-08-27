Galatasaraylı Mertens'in eşinden Gülşen paylaşımı: Kampanya başlattı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, tutuklanan şarkıcı Gülşen'le ilgili çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu ve kampanya başlattı.

Mertens’in televizyoncu Kerkhofs, bir konserde imam hatiplilerle ilgili kullandığı ifadeler sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen’e özgürlük istedi.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konulan Gülşen için Kerkhofs “FreeGülşen” -Gülşen’e özgürlük- kampanyasını başlattı ve paylaşımda bulundu.