Mertens'in eşinden Galatasaraylıları üzecek açıklama

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerfhofs, açıklamalarda bulundu.

Mertens'in eşinden Galatasaraylıları üzecek açıklama

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, sarı kırmızılı taraftarları üzecek bir açıklamalarda bulundu.

Gossip Guy Podcast isimli platforma konuşan Kerkhofs, şunları söyledi:

"Bir yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Her şey çok çabuk geçti. Şimdi ikinci ve aynı zamanda son yılımıza giriyoruz.

Bu yurtdışında yaşayacağımız son yıl. Bir yıl daha tadını çıkaracağız.

Belçika'ya dönmek zor olacak. Yurtdışında çok uzun süre yaşadık. Belçika'da olmak her zaman güzel ama ben de çok çabuk yoruluyorum."

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