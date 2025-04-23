Mertens’in Galatasaray’da kalması için tek yol var! Yönetim son kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: HT Spor
Mertens’in Galatasaray’da kalması için tek yol var! Yönetim son kararını verdi

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mertens’in geleceği şekilleniyor. Sarı kırmızılı yönetim tecrübeli oyuncu için son kararını verirken Mertens’in takımda kalması için tek yol olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'ın 2022 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldız için yönetimin son kararı verdiği belirtildi.

HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray hem maliyeti hem de yabancı kontenjanı nedeniyle Mertens ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor. Galatasaray'ın sadece futbolu bırakma kararı alması durumunda Mertens'e teknik ekibe katılması için yeni bir teklif yaptığı aktarıldı.

MERTENS'İN PLANI FARKLI

Mertens'in ise futbolu bırakarak ailesiyle vakit geçirme ve dünyayı gezme planının olduğu belirtildi.

37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 130 maça çıktı. Mertens bu karşılaşmalarda 24 gol ve 44 asistlik skor katkısı verdi.

Son Haberler
AJet’ten 23 Nisan sürprizi: Çocuk biletleri yarı fiyatına!
AJet’ten 23 Nisan kampanyası
İstanbul'da deprem!
İstanbul'da deprem!
CHP'den 'İmamoğlu' göndermesi! İlk defa çelenk üzeri yazı yazıldı
CHP'den 'İmamoğlu' göndermesi!
D vitamini için bu üç besin yeter! Bu gıdalar hayat kurtarıyor
D vitamini için bu üç besin yeter! Bu gıdalar hayat kurtarıyor
Kaymakamlık’ta 23 Nisan rezaleti! Bu kadarı da yapılmaz…
Kaymakamlık’ta 23 Nisan rezaleti! Bu kadarı da yapılmaz…