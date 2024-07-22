Mertens'ten flaş Immobile açıklaması. İtiraf etti

Mertens'ten Immobile açıklaması

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, İtalya'nın La Gazetta dello Sport gazetesinde çıkan röportajında çarpıçı açıklamalarda bulundu.

Napoli'nin yerinin kendisinde çok farklı olduğunu belirten Mertens, şunları söyledi:

"Futbolu bıraktıktan sonra orada yaşamak istiyorum. Evimi ve eski hayatımın pek çok yönünü özlüyorum. Arabasız dışarı çıktım, şehir merkezinde yürüdüm ve insanların arasında yemek yedim. Bu benim hayatım. Belçika'ya ve İstanbul'a döndüğümde sokaklarda dolaşıyorum ve kendimi Napolili hissediyorum. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Marechiaro'da yediğimiz akşam yemeği ilk görüşte aşktı. Oğlum Ciro'yu da gerçek bir Napolili olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş öğrenecek."

Mertens, Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile ile ilgili olarak da "Transferinden önce onu aradım. Kendisine Türkiye'de tek Ciro olduğunu ve sıraya girmesi gerektiğini anlattım. Şaka bir yana, mutluyum. Süper Lig'i seçen bir diğer harika forvet o" dedi.