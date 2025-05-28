Mertens'ten futbola veda sinyali: 'Belki de kariyerimin son maçı'

Süper Lig'de üç sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Belçikalı 10 numara Dries Mertens ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

A Spor'a konuşan 38 yaşındaki yıldız şunları söyledi:

"Geldiğimde 1 sene kalma planım vardı, hiçbir şekilde 3 sezon kalmayı düşünmüyordum. Bu sezon ocak ayına kadar her maçı oynadım, her antrenmanı yaptım ancak orada vücudumun daha farklı bir şekilde tepki verdiğini fark ettim. Tabii ki genç oyuncu olmakla daha yaşlı olmak arasında fark var olduğunu hissettim. Tabi bu normal, tüm oyuncuların başına gelen bir şey. Ancak muhteşem bir sezon geçirdim burada.

Victor Osimhen geldiğinde çok çok mutlu oldum. Herkes de "Victor'un neler yapabileceğini gördü sezon boyunca. Galatasaray'ın burada çok büyük bir iş başardığını düşünüyorum. Tam Icardi sakatlandığında Osimhen onun boşluğunu doldurdu ve sezon sonundaki sonucumuzu elde ettik.

Bu hafta çok fazla ağladım, daha fazla ağlamayacağım. Bu 3 sene boyunca çok mutlu oldum ve çok eğlendim. Her zaman kazanmamız da bizi iyi hissettirdi. İstanbul'da ailece yaşamayı çok sevdik. Napoli'de 9 sene yaşadık ve bir anda değiştirmek kolay değildi. Buraya geldik, yeni bir ev, yeni alışkanlıklar, Ciro'nun okulu, takım derken burada güzel bir uyum sağladık. Buradan ayrılacak olmak kolay değil. Cuma günü belki de kariyerimin son maçını oynayacağım. Bunun keyfini çıkartmalarını diliyorum. Bu hafta çok duygusal anlar geçirdim. Umarım kazanarak güzel bir şekilde kariyerimi bitiririm."