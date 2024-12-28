Mertens’ten takımda kalmasını isteyen Okan Buruk’a yanıt: Her sezon aynı şeyi yaşıyoruz

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, geçen sezonun sonunda futbolu bırakma kararı almış ancak başarılı performansı nedeniyle yönetim tarafından ikna edilmiş ve 1 sezon daha devam etmişti.

Bu sezon da formunu koruyan Mertens'in mayıs ayında vereceği karar ise merakla bekleniyor. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Belçikalı futbolcudan memnun olan ve 1 sene daha devam etmesini isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu isteğine yıldız oyuncudan olumsuz yanıt gelmedi.

Mertens'in "Her sezon aynı şeyi yaşıyoruz. Bırakacağım diye başlıyorum ama iş başka yere gidiyor. Sezon bitsin o zaman bakarız." diyerek yeni dönem için de açık kapı bıraktığı öğrenildi.

Bu sezon 25 maça çıkan Dries Mertens, 5 kez fileleri havalandırırken 12 de asist yaptı.