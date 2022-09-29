Merter'de yol verme kavgası kamerada

(DHA) - Olay, öğlen saatlerinde Merter D - 100 Karayolu'nda iddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.
34 SC 3706 plakalı otomobilin sürücüsü, aracıyla diğer sürücünün önünü kesti.
Ardından durdurduğu otomobilin camına ve aynasına vurup, sürüyü tehdit etti.
Saldırıya uğrayan sürücü kapısını açmayıp yoluna devam edince kavga sonlandı.
Yaşanan kavga arkadaki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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