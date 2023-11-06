Merter'deki McDonald's'a girip bir kutu fare fırlattı. Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin

Türkiye'de İsrail-Filistin arasında süren savaşta İsrail'e yönelik protestolar devam ediyor. Bu protestolardan bir yenisi, McDonalds'ın Merter'de bulunan şubesinde yaşandı.

Restorana gelen bir şahış, elinde bulunan fare dolu koliyi, restoranın içerisine attı.

"ALIN BU FARELERİ YİYİN"

Vatandaşın restorandan çıkarken, "Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin" dediği görüldü.

O anlar, restoranda bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

LONDRA'DA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de bir grup, İngiltere'nin Başkenti Londra'da McDonalds'a fareli eylem düzenlemişti.

İŞTE O ANLAR:

NE OLMUŞTU?

McDonald’s Türkiye, İsrail’de faaliyet gösteren McDonald’s İsrail işletmesinin, askerlere hamburger dağıtmasının medyada yer bulmasının ardından yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Türkiye'deki McDonald's'ın yerel bir işletme olduğu, tüm mülkiyeti ve işletmesinin Katarlı Boheme Investment şirketi tarafından denetlendiği belirtilirken, “McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye'nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur. İsrail'deki McDonald's, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald's Türkiye'den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye'deki yolculuklarının İstanbul'daki ilk McDonald's restoranıyla 1986'da başladığı ve o zamandan beri halkın kültürüyle iç içe oldukları anlatılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Bugün Türkiye'de 7 bin 500 çalışanımız, 260 restoranımız ve yüzde 98’i yerel tedarikçilerimizden oluşan paydaşlarımızla ulusal ekonomimize katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. İstihdam olanaklarına, yerel iş ortaklıklarına katkıda bulunmaktan ve ekonomik büyümenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. McDonald's Türkiye'nin tek amacının harika yemekler sunmak ve kusursuz hizmet vermek olan ticari bir kuruluş, yani bir restoran zinciri olduğunun altını çizmek isteriz. Hiçbir şekilde siyasi bir faaliyette bulunmuyoruz. Kendimizi yalnızca sevdiğiniz ve güvendiğiniz McDonald's deneyimini sunmaya adadık. McDonald's Türkiye ailesinin bir parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye'ye hizmet etmeye ve ülkemizin başarısına katkı sunmaya devam edeceğiz. McDonald’s Türkiye olarak; başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağımızı kamuoyuna arz ederiz.”