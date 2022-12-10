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Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın buluştu mu?

Merve Boluğur ve Mert Aydın sadece 53 gün evli kaldıktan sonra tek celsede boşanmıştı. Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin evliliği kadar boşanmaları da çok konuşulmuştu. Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın barıştıkları iddia edildi. Peki, Merve Boluğur boşandığı eşi Mert Aydın’la barıştı mı? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın buluştu mu?

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 11:06
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Merve Boluğur boşandığı eşi Mert Aydın’la barıştı mı? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın buluştu mu?

Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın buluştu mu?
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Geçtiğimiz haftalarda boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın 53 gün evli kalmışlardı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Merve Boluğur ve Mert Aydın ayrılığı sonrasında çiftten yeni bir gelişme geldi. Peki, Merve Boluğur boşandığı eşi Mert Aydın’la barıştı mı? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın buluştu mu?

Merve Boluğur ve Mert Aydın evliliklerindeki krizi aşamayarak tek celsede boşandı. Ayrılıkları sonrası Merve Boluğur ve Mert Aydın hakkında çok iddia ortaya atıldı. Bugün ise taraflardan sürpriz bir gelişme yaşandı.

Tek celsede boşanan Merve Boluğur ve Mert Aydın bir mekânda buluştu. Merve Boluğur’un sosyal medya paylaşımları ise barışma iddialarını güçlendirdi.

Mert Aydın’a 'Jelibonum' diye seslenen Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı ise iddiaları destekler nitelikte.

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