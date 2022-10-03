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  • Nikahtan önce soyadını değiştirmişti. Merve Boluğur 'evet' dedi ve Mert Aydın'la evlendi

Nikahtan önce soyadını değiştirmişti. Merve Boluğur 'evet' dedi ve Mert Aydın'la evlendi

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu Merve Boluğur ikinci kez nikah masasına oturdu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 00:10
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Merve Boluğur dj sevgilisi Mert Aydın ile evlendi

Nikahtan önce soyadını değiştirmişti. Merve Boluğur 'evet' dedi ve Mert Aydın'la evlendi
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Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturdu. Gelinliğiyle sosyal medyayı sallayan Merve Boluğu nikah töreninde "evet" diyerek Mert Aydın ile evlendi. 

Soyadını nikah öncesinde değiştiren Merve Boluğur'un düğüne saatler kala paylaştığı gelinlikli pozları sosyal medyayı sallamıştı. Merve Boluğur "evet" dedi ve Mert Aydın'la evlendi. 

İŞTE NİKAHTAN GÖRÜNTÜLER

Dünya evine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın nikahından ilk görüntüler sosyal medyaya gündem oldu. İşte Merve Boluğur'un nikahından servis edilen o anlar...

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