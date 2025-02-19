Merve Boluğur eski eşiyle barıştı mı? Aşk yeniden alevlendi

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Merve Boluğur eski eşiyle barıştı mı? Aşk yeniden alevlendi

Merve Boluğur 2015 yılında ünlü şarkıcı Murat Dalkılıçla görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Bu evlilik, sadece iki yıl sürmüştü. Ayrılık sonrası zor günler geçiren Merve Boluğur, 2022 yılında DJ Mert Aydın ile evlendi. Ünlü ismin bu evliliği de uzun sürmemişti. Tüm bu olayların ardından, Boluğur’un eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı iddia edildi.

İkili 2015 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş yalnız bu birliktelikleri kısa sürede son bulmuştu. Çiftin boşanma kararı, o dönemde magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. İkiliden güzel bir bebek haberi beklenirken gelen bu haber, büyük bir sürpriz olmuştu.

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ZOR GÜNLER GEÇİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Boşanmanın ardından güzel oyuncunun psikolojik olarak zor zamanlar geçirdiği iddiaları gündeme gelirken, Murat Dalkılıç ise yaptığı açıklamalar ve davranışlarla tepki toplamıştı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sabah'ın haberine göre, X platformunda yer alan söylentilere doğrultusunda, eski eşler uzun bir ayrılığın ardından ilişkilerine yeniden şans vermeye karar verdi.

Bu iddia hızla yayıldı ve ikiliyle ilgili bir tweet paylaşıldı.

Bir kullanıcı "Merve Boluğur umarım affetmemiştir, ışığını söndürmüştü gerçekten" şeklindeki yorumu ise büyük yankı uyandırdı.

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