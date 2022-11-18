Merve Boluğur neden boşanıyor, Merve Boluğur’un kocası kim? Merve Boluğur Boşandı mı?

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Merve Boluğur hayatını Mert Aydın ile birleştirmişti. Yeni evlenen Merve Boluğur’un boşanacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur neden boşanıyor, Merve Boluğur’un kocası kim?

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 44 gün önce evlendiği DJ Mert Aydın ile boşanacaklarını duyurdu. Merve Boluğur sosyal medya hesabında boşanma iddialarına açıklık getirerek, "Olmadı teşekkürler… Hayat bu… Mert’e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler…” şeklinde açıklamada bulundu.

Merve Boluğur 2 Eylül'de Mert Aydından evlilik teklifi alarak ve mutluluğunu Instagram hesabından paylaşmış, "I said yes kocam" notunu düşmüştü.

Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile 2 Ekim’de yapılan törenle dünya evine girmişti.

Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmiş, Merve Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Mert Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.

Merve Boluğur eşiyle birlikte fotoğraflarını sık sık paylaşıyordu ancak son zamanlarda paylaşmaması dikkatlerden kaçmadı. Son olarak da Merve Boluğur’un paylaştığı fotoğraflarda yüzüğünün olmaması da boşanma iddiaları güçlendirdi.

Ayrıca Merve Boluğur, Instagram hesabından Mert Aydın ile olan fotoğraflarını ve "Aydın" soyadını kaldırdı.

MERT AYDIN KİMDİR?

Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ajda Pekkan, Irmak Arıcı, Sinan Akçıl, Behzat Gerçeker, Linet gibi isimlerle çalışan Mert Aydın, çok genç yaşta müzik sektörüne giriş yaptı. 14 yaşında profesyonel müzikle ilgilenmeye başladı.

Nokta Müzik kurucularından olduğu bilinen Aydın, Merve Boluğur 'a yaptığı evlilik teklifiyle konuşulmuştu. Evlilik teklifinden kısa bir süre sonra nikah masasına oturan çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.