Merve Boluğur yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olay oldu.

Boluğur, 2015- 2017 yıllarında Murat Dalkılıç ile evlenmişti. Ayrılık sonrası hiç gündemden düşmedi. Hayranlarına hep depresyondayım havası vermişti.

Sonrasında Temmuz 2022’de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. “Kocam da Kocam “ paylaşımları uzun süre konuşulmuş ve bu sefer aşkı buldu yorumları yapılmıştı.

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Fakat beklendiği gibi olmadı aşkları kısa sürdü. 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanmışlardı.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dillerden düşmeyen Boluğur daha önce de Tesla, SpaceX ve X’in sahibi Elon Musk hakkında yaptığı; "Tipim değil, o yürüsün diye pas vermiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

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Oyuncu, bu kez eski dönemlere ait kıyafet giymiş bir cansız mankenle çektiği fotoğrafı paylaşarak, "zengin koca bulan o kız" paylaşımı yaptı. Öte yandan fotoğrafa dolar, yat, uçak ve lüks çanta emojileri ekledi ve, "zengin kocayı bulan ben. Butik açtı, villa aldı, sürekli yurtdışındayız" ifadelerini kullandı.

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Boluğur, yaptığı paylaşımlarının ardından kucağında bir bebekle fotoğraf paylaşarak altına; "Belki bir gün, ağır dram" notlarını düştü.

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