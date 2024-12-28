Merve Boluğur yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olay oldu.
Boluğur, 2015- 2017 yıllarında Murat Dalkılıç ile evlenmişti. Ayrılık sonrası hiç gündemden düşmedi. Hayranlarına hep depresyondayım havası vermişti.
Sonrasında Temmuz 2022’de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. “Kocam da Kocam “ paylaşımları uzun süre konuşulmuş ve bu sefer aşkı buldu yorumları yapılmıştı.
Fakat beklendiği gibi olmadı aşkları kısa sürdü. 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanmışlardı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dillerden düşmeyen Boluğur daha önce de Tesla, SpaceX ve X’in sahibi Elon Musk hakkında yaptığı; "Tipim değil, o yürüsün diye pas vermiyorum" açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Oyuncu, bu kez eski dönemlere ait kıyafet giymiş bir cansız mankenle çektiği fotoğrafı paylaşarak, "zengin koca bulan o kız" paylaşımı yaptı. Öte yandan fotoğrafa dolar, yat, uçak ve lüks çanta emojileri ekledi ve, "zengin kocayı bulan ben. Butik açtı, villa aldı, sürekli yurtdışındayız" ifadelerini kullandı.
Boluğur, yaptığı paylaşımlarının ardından kucağında bir bebekle fotoğraf paylaşarak altına; "Belki bir gün, ağır dram" notlarını düştü.