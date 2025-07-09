Merve Boluğur’un havuz pozları beğeni rekoru kırdı! 'Aşk-ı Memnu' itirafı çok konuşulmuştu

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla bilinen Merve Boluğur, sosyal medya gönderileriyle zaman zaman dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ay basın tarafından görüntülenen Merve Boluğur’un ‘Aşk-ı Memnu’ açıklaması çok konuşulmuştu. Bir süredir tatilde olan oyuncu, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, havuz ve güneşin keyfini çıkardı.

MERVE BOLUĞUR’DAN TATİL PAYLAŞIMI!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki oyuncu, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Çeşme Alaçatı’ya giden ve Instagram’da 4 milyon takipçisi bulunan güzel yıldız, havuzda çekilen pozlarını “Yaz” notuyla paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu.

TAKİPÇİLERİ ÜNLÜ OYUNCUNUN POZLARINI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Sosyal medya kullanıcıları, Boluğur’un paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü oyuncunun tatil pozuna binlerce beğeni ve “Dizilerde seni özledik”, “Muhteşem görünüyorsun” gibi yorumlar yağdı.

‘AŞK-I MEMNU’ AÇIKLAMASI

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre’nin başrollerini paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’ dizisi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D’de yayınlanmıştı.

Dizinin sıkı hayranlarından biri de Merve Boluğur’du.

Merve Boluğur ile barıştıkları iddia edilmişti! Yeni aşkı ortaya çıktı

Yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülenen oyuncu, bir soruya yanıt olarak güzel projeler olduğunu belirtip şu açıklamayı yaptı:

“Ben hâlâ Aşk-ı Memnu’da gibiyim. Gerçekten. Şimdi tekrarları yayınlanıyor zaten. Harika bir işti. İnanılmaz! Kadrosu, senaryosu, entrikası, aşkın sahiciliği... Ben hâlâ o dünyada yaşıyorum.”

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

16 Eylül 1986’da İstanbul’da, Yugoslav göçmeni bir anne ve İzmirli bir babanın kızı olarak doğdu. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi hazırlık sınıfını yarıda bıraktı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı.

2006-2007 yıllarında Acemi Cadı dizisinde “Ayşegül” adlı cadıyı canlandırarak başrol oynadı ve tanındı. 2007’de TRT 1’de yayınlanan Aşk Yeniden dizisinde “Eylül” karakterini oynadı. 2009’da Kül ve Ateş dizisinde “Hayal İsfendiyar” rolüyle oyunculuğunu sürdürdü.

2009’da Keremcem’in Yutkunamıyorum klibinde, 2010’da Kolpa’nın Kadınım klibinde Çağkan Çulha ile rol aldı.

2010-2011’de Küçük Sırlar dizisinde “Ayşegül” karakterini, 2011-2013’te Kuzey Güney’de “Zeynep” karakterini canlandırdı.

2013-2014’te Muhteşem Yüzyıl’da “Nurbanu Sultan” rolünü üstlendi.

2017’de Murat Dalkılıç’ın Epik albümündeki Boya Gitsin şarkısında düet yaptı.

2020’de kendi YouTube kanalını açtı. 2022’de şşşşşşttttt adlı single’ını YouTube’da yayımladı.

Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015’te Murat Dalkılıç ile evlendi, çift 11 Eylül 2017’de tek celsede boşandı.

2 Ekim 2022’de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı’nda evlendi, ancak 23 Kasım 2022’de boşandı.

Merve Boluğur yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!

MERVE BOLUĞUR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 - Keloğlan Kara Prens’e Karşı - Birgül

2007 - Gomeda - Ayşen

2008 - Hoşçakal Güzin - Bahar

MERVE BOLUĞUR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006-2007 - Acemi Cadı - Ayşegül Yıldız

2007 - Aşk Yeniden - Eylül

2009 - Kül ve Ateş - Hayal İsfendiyar

2010-2011 - Küçük Sırlar - Ayşegül Yalçın

2011-2013 - Kuzey Güney - Zeynep Çiçek

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl - Nurbanu Sultan

2017 - İçimdeki Fırtına - Ezgi Kara Bademli

Merve Boluğur Serdar Ortaç'la stüdyoya girdi. Fotoğrafa yorum yağdı