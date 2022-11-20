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Merve Boluğur’un yeni projesi ne? Merve Boluğur ekranlara mı dönüyor?

Çok kısa bir süre önce Mert Aydın ile hayatını birleştiren Merve Boluğur’dan kötü haber geldi. Boşanacakları konuşulan Merve Boluğur’un yeni projelere başlayacağı iddia edildi. Peki, Merve Boluğur’un yeni projesi ne? Merve Boluğur ekranlara mı dönüyor?

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 11:56
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Merve Boluğur’un yeni projesi ne? Merve Boluğur ekranlara mı dönüyor?

Merve Boluğur’un yeni projesi ne? Merve Boluğur ekranlara mı dönüyor?
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Kısa süre önce Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur’un evliliğinde mutsuz sona gelindi. Boşanma davası açılan evlilikte Merve Boluğur çok geçmeden yeni projelere başlayacağı konuşuluyor. Peki, Merve Boluğur’un yeni projesi ne? Merve Boluğur ekranlara mı dönüyor?

Merve Boluğur geçtiğimi ay DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı’nda evlenmişti. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftten üzücü haber geldi. Merve Boluğur Mert Aydın’a boşanma davası açtı.

AVM'de objektiflere yansıyan Merve Boluğur, ekrana dönmeye hazırlandığını belirtti. Tek başına alışveriş turuna çıkan Merve Boluğur, siyah ağırlıklı tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, yakın zamanda tekrar ekranlara dönebileceğini açıkladı.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Eşi Mert Aydın ile 23 Kasım Çarşamba günü boşanma davaları olduğunu belirten Merve Boluğur, gelen senaryoları okuduğunu söyledi.

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