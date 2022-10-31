Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar neden Twitter'da gündem oldu?

Masumlar Apartmanı dizisinde gösterdiği oyunculuk performansı çok konuşulan Merve Dizdar Boğaziçi Film Festivalindeki tavrı nedeniyle Twitter’da gündem oldu. Peki, Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar neden gündem oldu?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986, İzmir'de doğdu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Merve Dizdar, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya adlı oyun ile başlayan Merve Dizdar, Craft Tiyatro'da oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Merve Dizdar ilk sinema deneyimini "Bir ses böler geceyi" filminde Cem Davran ile yaparak, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi dizilerde yer alan Merve Dizdar son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle çok konuşuldu.

MERVE DİZDAR NEDEN TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU? BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİNDE NE OLDU?

Twitter’da gündem olan Merve Dizdar sosyal medyada çok konuşuldu. Boğaziçi Film Festivali'nde TTB Başkanı Şebnem Korur Financı'ya yönelik destek konuşması tartışmalara neden oldu. Yönetmen Selcen Ergül’ün Burak Haktanır'a yönelttiği 'eril dil' tepkisini alkışlayan Merve Dizdar Twitter’da gündem oldu.

Burak Haktanır, Boğaziçi Film Festivali'nde ödülünü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf eden Özcan Alper'e tepki gösterdi. Burak Haktanır konuşmanın yapıldığı sırada "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür bütün PKK sayfaları onu destekliyor" diyerek salonda bağırdı. Yönetmen Selcen Ergün ise Burak Haktanır'ı 'eril dil' kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

Tartışmanın ardından Selcen Ergün'ün "eril dil" tepkisini alkışlayan ünlü oyuncu Merve Dizdar da sosyal medyada gündem oldu.