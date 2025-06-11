Merve Özbey'den eşi için 150 bin dolarlık avukatlık sözleşmesi. Tahliye garantisi gibi!

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Fiko Ocakbaşı’nın sahibi Fikret Aydoğdu, Ali Ziver Çavuş, Ümit Serkan Saral, Sebahattin Azizağaoğlu’nun yanı sıra Sarallar grubundan bir dizi ismin sanık olarak yer aldığı dava dosyasına ilişkin yargılama başladı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ilk duruşma için 10-11 Haziran olarak belirlendi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Şarkıcı Merve (Özbey) Koçak’ın eşi Kenan Koçak ile Edirne KOM şube müdürü Mehmet Deniz Karakurt, galerici Ener Aktaş, komiser Vedat Gençağı, polis memurları Orhan Bay ve Aykut Yeşilyurt ile gümrük muhafaza memuru Burhan Altuntop’un tutuklanmasının gerisinde ise, Sarallar dosyası kapsamında araban Turan Yıldırım’ı, İpsala üzerinden Yunanistan’a kaçırmakla suçlanıyor.

Kenan Koçak ve beraberindeki isimler geçen ocak ayı ortasında tutuklandı. Anılan tarihte 20 gün sonra dikkat çeken bir ‘avukatlık sözleşmesi’ imzalandı. Sözleşmede Kenan Koçak’ın eşi Merve Koçak ile Av. Mustafa Onur İridemir arasında imzalandı.

5 Şubat 2025 günü imza alınan sözleşmenin ‘ücret’ maddesi dikkat çekici bir detay içeriyor.

Anılan maddede, Kenan Koçak’ın tahliyesine karar verildikten sonra, 15 günlük süre içinde 150 bin dolar artı KDV ve stopaj ile başarı priminin avukata ödeneceği imza altına alındı.

Sözleşmede, söz konusu paranın tek seferde nakit olarak Avukat Serkan Toper’in bürosunda görev yapan Av. İridemir’in IBAN hesabına yatırılacağı kaydedildi.