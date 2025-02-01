Merve Özbey'e büyük şok. Eşi gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin dün Edirne’de yaptığı operasyona ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre soruşturma kapsamında Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’un yanı sıra şarkıcı Merve Özbey’in, iş insanı eşi Kenan Koçak da gözaltına alındı.

Şüpheliler, yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlanıyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibini yaptıkları dosyanın firari şüphelilerinden biri ile ilgili elde ettikleri bilgileri savcılıkla paylaştı.

Savcılık, söz konusu kişiyi kaçırmaya çalışan kişilerin yakalanması için hızlı harekete geçilmesi talimatı verdi. Sulh ceza hakimliği, şüphelilere yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisinin gözaltına aldığı isimlerden biri Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi Müdürü Mehmet Deniz Karakurt oldu. Gözaltına alınan bir diğer isim ise şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak oldu.

Öte yandan, Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’un, dün gece maç izlemek için gittiği Kırklareli’deki bir restoranda gözaltına alındığı öğrenildi. Karakurt’un başında olduğu birim, göçmen kaçakçılığı suçlarına da bakıyor.

Bu arada, Halk TV' konuya ilişkin telefonla ulaştığı Merve Özbey’den ise herhangi bir dönüş olmadığını bildirdi.