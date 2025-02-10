Merve Özbey'in tutuklu eşinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Sarallar Suç Örgütü kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasını sağladığı iddiasıyla 7 şüpheli hakkındaki soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ve müteahhit Kenan Koçak'ın savcılıkta verdiği ifadeleri de ortaya çıktı.

Şüpheli emniyet müdürü M.D.K. savcılıktaki ifadesinde, şüphelilerden Kenan Koçak ve Ener Aktaş'ı tanıdığını, yurt dışına kaçırdığı iddia edilen Turan Yıldırım'ı ise daha önce hiç görmediğini ve tanımadığını söyledi.

M.D.K. verdiği ifadesinde eşini ve çocuklarını görmek için İstanbul Ataşehir'e geldiğini burada yakın arkadaşı olan Ener Aktaş'ın da evine gittiğini ve Turan Yıldırım ile Kenan Koçak'ı burada gördüğünü, kendisine Edirne'ye gideceklerini söyleyerek, birlikte gitme teklif ettiklerini söyledi.

Teklifi kabul ederek Yıldırım ve Koçak’ı aracına aldığını ifade eden M.D.K, Aktaş’ın aracında bazı işlemler yapacağını ve döviz aldıktan sonra tekrar yolda kendilerine katılacağını belirterek yanlarından ayrıldığını, arkadaşına güvendiği için Turan Yıldırım’ın kim olduğunu sorgulamadığını söyledi

M.D.K. ifadesini şöyle sürdürdü:

“Benzinlikte, yine daha önce Ener’in yanında görmüş olduğum ve ismini İshak A. olarak hatırladığım şahıs ile karşılaştık.

Benzinlikten Ener ile beraber iki araçla ayrıldıktan sonra Ener ile konuştuk ve Yunanistan’a İpsala üzerinden geçeceğini söyleyince, Kenan benim arabamdan inerek Ener’in arabasına geçti.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi, şüpheli müteahhit Kenan Koçak ise ifadesinde, 14 Ocak akşamı çocukluk arkadaşı şüpheli Ener Aktaş’la konuştuğunu, ailevi sağlık sorunlarından bunalması nedeniyle kendisine Aktaş’ın iki günlük Yunanistan seyahati teklif ettiğini, kendisinin de teklifi kabul ettiğini ileri sürdü.

Aktaş’ın evine 15 Ocak’ta gittiğini ve burada soruşturma sonucu tanıdığı Turan Yıldırım’la karşılaştığını anlatan Koçak, bir süre sonra sitenin bahçesine indiklerinde ise önceden tanıdığı M.D.K. ile karşılaştıklarını, M.D.K.’nin yanlarına geleceğini bilmediğini savundu.

İki araçla Edirne’ye doğru yola çıktıklarını, yolda Turan Yıldırım’la beraber Ener Aktaş’ın aracına geçtiklerini ve aracı kendisinin kullanmaya başladığını dile getiren Koçak, İpsala Sınır Kapısı’na kadar böyle geldiklerini, burada şüpheli M.D.K.’nin yanlarından ayrıldığını öne sürdü.

Şüpheli Koçak, ifadesinin devamında şunları kaydetti:

“İpsala Kara Hudut Kapısı'na geldiğimizde Ener bana aracı en sol kısma çekmem gerektiğini söyledi. Hudut kapısı önünde aracı en sola park ettikten sonra yanıma pasaportumu alarak araçtan indim.

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Ener'in ise Turan'a belgelerini hazırlamasını söylediğini duydum. Ancak sonrasında belgelerini verip vermediğini bilmiyorum. Ben lavaboya geçip çıkış işlemlerini orada bulunan önce polis, ardından gümrük muhafaza memuruna yaptırdım.

Bu işlem süresince Ener'i yanımda görmedim. İşlemim bittikten sonra Ener'le karşılaştım. O da bana 'Bizim işlemlerimiz de bitti." dedikten sonra arabaya bindik ve araçla hudut kapısından benim şoförlüğümde çıkış yaptık.

Araç çıkış kapısında iken herhangi bir şekilde kontrol vs. olmadı. Yaklaşık 2 dakika sonra Yunan sınırına geldik. Orada Turan Ener ve ben pasaportlarımızı ibraz ettik. Yunan memuru Turan'ın pasaportunda kayıp ibaresi olduğunu söyledi ve Turan'ı Yunanistan'a sokmadılar.

Benle Ener Yunanistan'a giriş yaptık. Turan'ın Yunanistan'a girip girmediğini bilmiyorum.”

Koçak’a, ifadesindeki çelişkili durumlar soruldu.

Koçak’ın, şüpheli V.G'yi tanımadığını söylemesine karşı diğer şüphelilerin bu konuyla ilgili beyanlarının tam tersi olduğu, hudut kapısındaki kamera görüntülerinde de V.G. ile birlikte olduğunun görüldüğü belirtilerek, bu durumu açıklaması istendi. Koçak ise V.G.’yi tanımadığını iddia etti.

Koçak’a, hudut kapısında araçtan önce kendisinin indiğini, işlemlerini yaptıktan sonra Aktaş ile karşılaştığını söylemesine rağmen görüntülerde birlikte araçtan indikleri ve yan yana görüldükleri de soruldu.

Koçak, şunları söyledi:

“Ben önce indiğimi hatırlıyorum. Ayrıca komiser V.G. ile M.D.K. müdürün telefonda konuştuklarına şahit olmadım. Yine ifadenin yukarısında bahsetmiş olduğum İshak A. isimli şahıs, hudut kapısı içerisinde bizimle birlikte değildi.

Kendisini Türk sınırını geçtikten sonra Yunan sınırına gelmeden önceki ara bölgede gördüm. İshak A. isimli şahsı, İpsala Hudut Kapısı içerisindeki binada gördüğümü hatırlamıyorum.”