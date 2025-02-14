Merve Taşkın’ın 14 Şubat teklifi ağızları açık bıraktı! CİMER'e şikayet yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merve Taşkın’ın 14 Şubat teklifi ağızları açık bıraktı! CİMER'e şikayet yağdı

Yetişkin içerik üreticisi Merve Taşkın, sosyal medya hesabında 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyledi. Ünlü fenomen bu ilanın ardından CİMER’e şikayet edildi.

Merve Taşkın’ın sevgililer günü için akşam yemeğine çıkacağını söyledi. Merve Taşkın'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olunca CİMER'e şikayet yağdı.

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Taşkın, bu seferde verdiği ilanla gündem oldu.

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14 ŞUBAT TEKLİFİ OLAY OLDU

Geçtiğimiz günlerde "Regl ritüeliyle" konuşulan Taşkın, para ve bolluk için regl döneminde yapılabilecek ritüelleri ChatGPT'ye sorup uygulamıştı.

Şimdi ise ünlü fenomen 14 Şubat teklifiyle olay oldu.

Aktif olarak kullandığı X hesabında Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeği teklif etti.

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Taşkın 400 bin TL karşılığında "kız arkadaşı" olacağını söyledi. Ayrıca Taşkın, özelliklerini sıralayıp cinsiyetin fark etmediğini belirtti.

Taşkın'ın teklifine kısa sürede onlarca yorum yağdı. Fenomenin kiminle yemeği çıkacağı ise merak konusu oldu.

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CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Ünlü fenomen bu ilanın ardından CİMER'e şikayet edildi.

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