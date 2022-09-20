Merve Terim’den duygulandıran paylaşım: Yüzünü göremediğim melek oğlum

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den duygusal bir paylaşım geldi.

Merve Terim, yüzünü göremediği oğlu için duygusal bir yazı kaleme aldı:

"Geçen sene bugün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, yaşadığım fiziksel acının yanında kalbimde belki de hiç kapanmayacak bir yara açıldı o akşam. Hala tam atlatabilmiş değilim yaşadığım kaybı, bazen hamile birini gördüğümde, bazen birbirlerine sıkıca sarılan abi kardeş gördüğümde, bazen hastanede yeni anne olmuş birine rastladığımda içim hala çok acıyor... Ama eskisi gibi de hayatı ciddiye almıyorum artık, hayat kıymetini fark bile etmediğimiz her nefes aslında. Yaşın değil, yaşadıkların öğretiyor sana bu hayatı, yorula yorula yürüyüp, kırıla kırıla büyüyoruz hepimiz...

Yazmakta iyi geliyor insana, haline şükretmek, elindekinin kıymetini bilmek, senden daha da zor hikayeleri olanlara empati yapabilmek, satırlar ilaç gibi hep...

Biraz vicdan, biraz bahar, biraz yağmur, biraz hayal, birkaç kitap, çokça umut hepimize iyi gelir. Seni hiç göremesem de, sana hiç kavuşamasam da, hayalin hep gözümün önünde benim melek oğlum, yukarlarda bir yerlerde bir gün buluşmak üzere..."

