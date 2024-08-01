Meryem 40. bitirdi

Kaynak: AA
Meryem 40. bitirdi

Milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüş yarışını 40'ıncı bitirdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüş yarışını 40'ıncı tamamladı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

Milli atlet Meryem Bekmez, 1.38.06'lık derecesiyle 40'ıncı oldu ve organizasyona veda etti.

Bu kategoride Çinli Jiayu Yang 1.25.54 ile altın madalyanın sahibi olurken İspanyol Maria Perez 1.26.19 ile gümüş, Avustralyalı Jamima Montag da 1.26.25 ile bronz madalya kazandı.

İlgili Haberler
Böyle olur Brezilyalı kadın voleybolcuların doğum günü kutlaması
Son Haberler
Abdüllatif Şener’den ilk açıklama. Oğlunun işlediği cinayet için medyayı suçladı Gündem
Abdüllatif Şener’den ilk açıklama. Oğlunun işlediği cinayet için medyayı suçladı
Böyle olur Brezilyalı kadın voleybolcuların doğum günü kutlaması Spor
Böyle olur Brezilyalı kadın voleybolcuların doğum günü kutlaması
TÜRKBESD yılın ilk yarısını değerlendirdi Ekonomi
TÜRKBESD yılın ilk yarısını değerlendirdi
Mahsun Kırmızıgül’den 18 yıl sonra bir ilk Magazin
Mahsun Kırmızıgül’den 18 yıl sonra bir ilk
Saman yüklü traktör kazası: 1 yaralı Gündem
Saman yüklü traktör kazası: 1 yaralı
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’ten bomba açıklamalar: 3 gün önce silahımı elimden aldılar Spor
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’ten bomba açıklamalar: 3 gün önce silahımı elimden aldılar
Kafede otururken omzuna mermi isabet etti Yaşam
Kafede otururken omzuna mermi isabet etti