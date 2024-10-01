Meryem Ana Kilisesi kutsama ayiniyle yeniden ibadete açıldı. Terör bitince Mardin Midyat'a geri döndüler

Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan 1700 yıllık Süryani Meryem Ana Kilisesi, iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen bir kutsama ayini ile ibadete açıldı. Ayin, bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MAHALLEDE HAYAT YENİDEN BAŞLADI

1980’li yıllara kadar 100’e yakın ailenin yaşadığı İzbırak Mahallesi, terör olayları nedeniyle büyük bir göç yaşadı. 1993 yılında tamamen boşalan mahalle, son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanması ile yeniden Süryani ailelerinin geri dönüşüne tanıklık ediyor. Bu dönüş, bölgedeki sosyal ve kültürel hayatın yeniden canlanmasına katkı sağlıyor.

AYİN 3 SAAT SÜRDÜ

Kilise, Metropolit Samuel Aktaş’ın önderliğinde yapılan yaklaşık üç saat süren ayinle yeniden ibadete açıldı. Ayine, yurt içi ve yurt dışından birçok papaz, rahip ve şemmas ile Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Amerika ve Avusturya’dan gelen Süryani aileleri katıldı. Ayin sırasında İncil’den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.

"MUTLULUKLA GERİ DÖNÜYORLAR"

Ayin sonrası konuşma yapan Metropolit Samuel Aktaş, restorasyon çalışmalarına destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Katılımcılar arasında bulunan Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Süryanilerin barış içinde köylerine döndüğünü vurgulayarak, “Göç döneminde hiç kimse Süryanilerin buraya döneceğini düşünmüyordu. Şimdi barış içinde, mutlulukla geri dönüyorlar,” dedi. Bu sözler, bölgedeki toplumsal barış ve birliğin önemine dikkat çekti.

"BİZİM İÇİN BAYRAMDAN BÜYÜK GÜN BUGÜN"

Rahibe Hatune Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bizim için bu kilise çok mühimdir. Bu kilise Meryem ana kilisesi, Mor Dimet'ten daha eskidir. Kilise olarak 1700 yıl civarına geliyor. Bugün söylüyoruz, bizim Cumhurbaşkanımıza selam söylüyoruz ve teşekkür ediyoruz. Bugün bayramdan daha büyüktür bizim için. Biz çok memnunuz bugün, dilimiz yetmez söylemeye" dedi.

Almanya’dan açılış törenine katılan Episkopos Hori Hanna Can, “Bugün mukaddes bir gündür, çok mutluyuz,” diyerek, Türk devletine barış ve huzur temennisinde bulundu. Belçika’dan gelen Aydın Aslan da, “Devletin Süryanilere sunduğu imkanlar için minnettarız,” şeklinde konuşarak, restorasyon sürecinin nasıl hayata geçirildiğine dair bilgiler verdi.

Bu etkinlik, sadece dini bir ibadetin ötesinde, Süryani toplumunun tarihi ve kültürel mirasının yeniden canlanmasına yönelik umut verici bir adım olarak öne çıkıyor. Süryani Meryem Ana Kilisesi'nin yeniden ibadete açılması, bu zengin kültürel mirasın korunması adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.