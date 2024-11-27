Meryem Ana Otoparkı'na şafak baskını! Otopark gelirleri belediyeden alınıp bakanlığa devredilmişti...

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbetin dördüncü günü jandarmanın şafak baskınıyla başladı.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan jandarma ekipleri nöbette Başkan Sengel'e destek veren belediye personelini zorla alandan uzaklaştırdığı belirtildi. Tahliye istemiyle yapılan baskının ardından Başkan Sengel'in nöbet alanındaki bekleyişi sürüyor.

Meryem Ana Evi’ne çıkan tek yol da araçlara kapatıldı. Başkan Sengel’e desteğe gitmek isteyen araçlar yolun başında durduruldu ve nöbet alanına çıkışlarına izin verilmedi.

KAYMAKAMLIKTAN TEBLİGAT GELDİ

Otoparkın gelirlerinin devredilmemesi için belediyeye tanınan süre, 24 Kasım tarihinde sona ererken 25 Kasım tarihinde devir işlemleri için bakanlık görevlilerinin alana gelmesi beklenmiş ancak yetkililer gelmemişti. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kaymakamlıktan tebligat geldiğini belirterek “25 Kasım direnişimizin ikinci gününde bakanlık bizim burada nöbetimize bakmadan kaymakamlık makamına yazı tebliğ etmiş. Bu yazı tebliğine göre de ‘24 Kasım'da yer kendi rızalarıyla boşaltılmamıştır. O nedenle de 2886 sayılı kanunun 75. maddesi gereğince gereği şekilde siz çıkarın’ demiş kaymakamlığa. Kaymakamlık da bugün itibariyle bize şimdi Efe Selçuk Belediyesi’ne yazısını tebliğ etmiş. Ettiği tebligatla birlikte ‘Sen rızaen çıkmadın. Bundan sonra çıkarma görevi bende’ demiş kaymakam bey. Bu şekilde bir yazı daha geldi. Biz bu yazıya karşı da davamızı açacağız ancak. Şu an itibariyle kaymakamlığın bu yazıyı tebliğiyle beraber kaymakamlık makamı muhtemelen kendi emniyet güçleri, jandarmamız tarafından bizi buradan çıkartma hakkına da haiz oldu” demişti.

SABAHA KARŞI JANDARMADAN ŞAFAK BASKINI

Saat 04.00 civarında alana Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve jandarmaya bağlı ekipler geldi. Başkan Sengel ve beraberindekiler alanın girişinde sıralanarak jandarmayı karşıladı. Nöbettekilerden alanın tahliye edilmesi istendi ancak Başkan Sengel ve yakın çalışma arkadaşları tebligatın ardından tahliye için 24 saat süreleri olduğunu ve alandan ayrılmayacaklarını belirtti.