Merzifon’da 2 köye kapalı sulama sistemi

Sarıköy'de 58 hektarlık, Karşıyaka'da 67 hektarlık alanı kapsayan tesislerin açılışı Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez'in de katımıyla yapıldı.

Amasya İl Özel İdaresi kaynaklarıyla sağlanan yatırımları değerlendiren AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, "Bu önemli yatırımlar bölge tarımının gelişimine katkı sağlayacak, ürün verimliliğini artırarak çiftçilerimizin ekonomik kazançlarını yükseltecektir. Bölgemize ve tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.