Merzifon’da kan donduran cinayet! Annesini bıçaklayarak öldürdü: Böyle evlat düşman başına

Olay, Sofular Mahallesi Fidan Sokak’ta saat 18.00 civarında meydana geldi. Komşuların tartışma sesleri üzerine polise haber vermesiyle ekipler adrese ulaştı.

Kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye desteğiyle eve giren polis, Saliha K.’yi bıçaklanmış ve kanlar içinde buldu. Ağır yaralı kadın, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 27 suç kaydı bulunan Murat K., gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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