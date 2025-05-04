Merzifon’da kan donduran cinayet! Annesini bıçaklayarak öldürdü: Böyle evlat düşman başına

Düzenleme: Kaynak: DHA
Merzifon’da kan donduran cinayet! Annesini bıçaklayarak öldürdü: Böyle evlat düşman başına

Amasya kan donduran bir cinayete sahne oldu. Merzifon ilçesinde Murat K. (28), evde tartıştığı annesi Saliha K.’yi (59) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Sofular Mahallesi Fidan Sokak’ta saat 18.00 civarında meydana geldi. Komşuların tartışma sesleri üzerine polise haber vermesiyle ekipler adrese ulaştı.

Kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye desteğiyle eve giren polis, Saliha K.’yi bıçaklanmış ve kanlar içinde buldu. Ağır yaralı kadın, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 27 suç kaydı bulunan Murat K., gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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Evde annesini bıçaklayarak öldürdü

Evde annesini bıçaklayarak öldürdü

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