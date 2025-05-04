Merzifon'da korkunç cinayet! Kavga ettiği annesini defalarca bıçakladı

Kaynak: AA
Merzifon'da korkunç cinayet! Kavga ettiği annesini defalarca bıçakladı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 28 yaşındaki şahıs kavga ettiği 60 yaşındaki annesini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Aktarılan bilgilere göre Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşayan 60 yaşındaki Saliha K. ile oğlu Murat K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Murat K, annesini çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan Saliha K. kurtarılamadı.

Saliha K'nin cesedi, otopsi için Amasya'ya gönderildi. Gözaltına alınan Murat K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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