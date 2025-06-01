Merz'ten Trump'a ziyaret! Tarih belli oldu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmesinin ardından ilk kez ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşecek. Görüşme 5 Haziran Perşembe yapılacak.

Alman hükümeti sözcüsü Stefan Kornelius, görüşmede Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ticaret politikalarının ele alınacağını açıkladı.

Görüşmenin ardından öğle yemeği ve ortak basın toplantısı planlanıyor.

"KANITLANMIŞ AŞIRI SAĞCI ÖRGÜT"

Merz’in ziyareti, iki başkent arasındaki gergin zemin üzerine gerçekleşiyor. Trump yönetiminden Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance, Alman iç istihbaratının aşırı sağcı AfD’yi “kanıtlanmış aşırı sağcı örgüt” ilan etmesini eleştirmişti.