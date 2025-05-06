Mesai saatleri dışında şirket aracı kullananlara ceza şoku! İncelemeler sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şirketlerin personeline mesai saatleri dışında şirket araçlarını kişisel işlerinde kullanmasına olanak sağlaması uygulamasına yönelik denetimlerini artırdı. Bütçe açığını kapatma çabaları kapsamında, bu tür kullanımların tespit edilmesi halinde şirketlere cezai yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

Şirketlere "Mesai Dışı Araç Kullanımı Vergi Cezası" Geliyor

Maliye Bakanlığı'nın başlattığı bu yeni uygulama, şirketlerin çalışanlarına tahsis ettiği araçların sadece iş amaçlı kullanılması gerektiği prensibine dayanıyor. Mesai saatleri dışında, hafta sonları veya tatil günlerinde personelin bu araçları özel işleri için kullanması, "örtülü kazanç dağıtımı" olarak değerlendiriliyor ve bu durum vergi cezalarına yol açabiliyor.

Eşine Kullandıranlar da Risk Altında

Sadece personelin kendisinin değil, eşi veya diğer aile üyelerinin de mesai saatleri dışında şirket araçlarını kullanması durumunda şirketler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bakanlık yetkilileri, bu tür kullanımların tespit edilmesi halinde, ilgili araçların emsal kira bedelleri üzerinden vergilendirme yapılacağını ve vergi ziyaı cezası kesileceğini belirtiyor.

Denetimler Sıkılaşıyor, Şirketler Uyarılıyor

Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki denetimleri son dönemde önemli ölçüde sıklaştırdığı öğrenildi. Özellikle büyük ölçekli şirketlerde yapılan incelemelerde, araç takip sistemleri ve diğer kayıtlar üzerinden mesai dışı kullanımlar titizlikle inceleniyor.