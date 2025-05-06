Mesai saatleri dışında şirket aracı kullananlara ceza şoku! İncelemeler sürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mesai saatleri dışında şirket aracı kullananlara ceza şoku! İncelemeler sürüyor

Mesai Dışı Şirket Aracı Kullananlara Ceza Şoku! Maliye Bakanlığı İncelemeleri Sıkılaştırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şirketlerin personeline mesai saatleri dışında şirket araçlarını kişisel işlerinde kullanmasına olanak sağlaması uygulamasına yönelik denetimlerini artırdı. Bütçe açığını kapatma çabaları kapsamında, bu tür kullanımların tespit edilmesi halinde şirketlere cezai yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

Şirketlere "Mesai Dışı Araç Kullanımı Vergi Cezası" Geliyor

Maliye Bakanlığı'nın başlattığı bu yeni uygulama, şirketlerin çalışanlarına tahsis ettiği araçların sadece iş amaçlı kullanılması gerektiği prensibine dayanıyor. Mesai saatleri dışında, hafta sonları veya tatil günlerinde personelin bu araçları özel işleri için kullanması, "örtülü kazanç dağıtımı" olarak değerlendiriliyor ve bu durum vergi cezalarına yol açabiliyor.

Eşine Kullandıranlar da Risk Altında

cars-7850450-1280.jpg

Sadece personelin kendisinin değil, eşi veya diğer aile üyelerinin de mesai saatleri dışında şirket araçlarını kullanması durumunda şirketler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bakanlık yetkilileri, bu tür kullanımların tespit edilmesi halinde, ilgili araçların emsal kira bedelleri üzerinden vergilendirme yapılacağını ve vergi ziyaı cezası kesileceğini belirtiyor.

Denetimler Sıkılaşıyor, Şirketler Uyarılıyor

Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki denetimleri son dönemde önemli ölçüde sıklaştırdığı öğrenildi. Özellikle büyük ölçekli şirketlerde yapılan incelemelerde, araç takip sistemleri ve diğer kayıtlar üzerinden mesai dışı kullanımlar titizlikle inceleniyor.

İlgili Haberler
En sakin 4 burç! Her zorluğa karşı mücadele etmeyi iyi biliyorlar
En sakin 4 burç! Her zorluğa karşı mücadele etmeyi iyi biliyorlar
Ev yapımı limonata hazırlamanın tüyosu: Tadı hayran bırakıyor
Ev yapımı limonata hazırlamanın tüyosu: Tadı hayran bırakıyor
Vantilatörün çok daha iyi soğutmasını sağlayan tüyo! Ev buz gibi oluyor
Vantilatörün çok daha iyi soğutmasını sağlayan tüyo! Ev buz gibi oluyor
QNB Finansbank'ın mayıs özel promosyonu! Yeni rakamlar netleşti
QNB Finansbank'ın mayıs özel promosyonu! Yeni rakamlar netleşti
Konya'nın gizemli mahallesi: Akın akın herkes oraya yerleşiyor
Konya'nın gizemli mahallesi: Akın akın herkes oraya yerleşiyor
Denize girmek bu kadar ucuz olmamıştı! Yurt dışının ucuz tatil cennetleri
Denize girmek bu kadar ucuz olmamıştı! Yurt dışının ucuz tatil cennetleri
44 yıllık kebapçı kasap köfte nasıl yapılmalı sırrını açıkladı. Asla kuru olmuyor
44 yıllık kebapçı kasap köfte nasıl yapılmalı sırrını açıkladı. Asla kuru olmuyor
İslam Memiş gram altın alınacak doğru zamanı açıkladı
İslam Memiş gram altın alınacak doğru zamanı açıkladı
İzmirlilerin yeni gözdesi oldu! Birçok emeklinin akın ettiği mahalle
İzmirlilerin yeni gözdesi oldu! Birçok emeklinin akın ettiği mahalle
Son Haberler
Öcalan'a af mı geliyor? Cem Küçük canlı yayında açıkladı
Öcalan'a af mı geliyor? Cem Küçük canlı yayında açıkladı
Hesaplaşma çölde olacak: Fenerbahçe ve Ergin Ataman tekrar karşı karşıya
Hesaplaşma çölde olacak: Fenerbahçe ve Ergin Ataman tekrar karşı karşıya
Köyde çıkan yangında 3 ev küle döndü
Köyde çıkan yangında 3 ev küle döndü
Beşiktaş'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı
Beşiktaş'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı
Yok böyle maç: Futbol şöleninin kazananı Inter ve Hakan Çalhanoğlu
Yok böyle maç: Futbol şöleninin kazananı Inter ve Hakan Çalhanoğlu