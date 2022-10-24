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  • Kıyafetleri çıkarıldı. Öldüresiye dövüldü. Suratı jiletle kesildi. Suçu 'Mesaj atmak'

Kıyafetleri çıkarıldı. Öldüresiye dövüldü. Suratı jiletle kesildi. Suçu 'Mesaj atmak'

Adana’da bir kıza mesaj atan kişi, kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip, sokak ortasında öldüresiye darp edildi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 22:52
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Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip öldüresiye dövüldü

Kıyafetleri çıkarıldı. Öldüresiye dövüldü. Suratı jiletle kesildi. Suçu 'Mesaj atmak'
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İHA'nın haberine göre; olay, Seyhan ilçesi Büyük Saat yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, bir genç mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından darp edildi.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kızın erkek kardeşleri, mesaj atan kişinin önce zorla kıyafetlerini çıkarttı.

Daha sonra gencin suratını jiletle kesen şahıslar, kemerle vurmaya başladı.

Genç tekme tokat darp edildi.

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Affa Hayır
24.10.2022 23:57
Şimdi bu çocuğa işkence yapan müptezeller hapse girince bazıları çıkıp diyecek ki işte bunlar Kader Mahkumu affedin diyecekler bunlar mı Kader Mahkumu Bunlar müptezel  
 
Affa Hayır
24.10.2022 23:56
Ülkem Meksika'ya teksas'a dönmüş birileri de çıkmış Af Çıksın diyor Ne affı Yahu görüyorsunuz ülkenin halini Kim kime dumduma ülke Meksika'ya dönmüş af çıkarsa daha beter olur affa Hayır  
 
Atahan
24.10.2022 23:54
İlkellik, Cahillik, yabanilik, medeni seviye tam tamına yerlerde sürünüyor. 20 yılda tam 100 yıl geri gitik  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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