Sedat Peker'den şok retweet. Mesajı okuyan herkes hedefini anladı

Organize suç örgütü olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker aylardır süren sessizliğini bozdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen Sedat Peker 3 Eylül’den bu yana sosyal medya hesabından paylaşım yapmıyordu. Peker bugün akşam saatlerinde yaptığı bir retweet ile sessizliğini bozdu.

Sedat Peker kendi videosunun bulunduğu ve “Bazen baygın taklidi yaparsın, Bazen hasta taklidi yaparsın, Bazen ölmüş taklidi yaparsın, Bazen de ufak ufak ısırık almalarına da müsade edersin! Günü geldiğinde de intikamını almasını bilirsin…!” ifadelerinin yer aldığı paylaşımı retweetledi.

Peker kıs süre içinde retweeti geri çekti.

İşte o paylaşım: