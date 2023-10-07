Mesane iltihabı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan ilgili mesane iltihabıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı devam ettiriyor. Peki, mesane iltihabı nedir? Mesane iltihabı belirtileri nelerdir? Mesane iltihabı tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Mesane iltihabı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

Bu hastalıklardan birisi olan mesane iltihabı ilgili tüm detaylar…

MESANE İLTİHABI NEDİR?

Sistit, mesane iltihabı veya diğer bir deyişle idrar kesesi iltihabı hastalığına verilen isimdir.

Genellikle çeşitli bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon şeklidir.

Bu hastalık idrar yollarının en sık rastlanan rahatsızlığıdır. Hastalık büyüklerde olduğu gibi çocuklarda da meydana gelebilir.

Anatomik yatkınlık nedeniyle her kadın hayatında en az bir kez idrar yolları iltihabı geçirir.

MESANE İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-İdrarınızı yaparken büyük bir acı, ağrı duymanız söz konusudur.

-Aynı zamanda idrar yapımının hemen ardından sıklıkla idrara çıkma isteği duyabilirsiniz.

-İdrarı tam olarak boşaltamama durumu da karşınıza çıkan bir durumdur.

-İdrar yapan kişiler idrarlarının az olduğunu görebiliyor.

-İdrarı tutamama, kaçırma durumu da belirtileri arasında yer alıyor.

-Karnın alt bölümünde karşınıza çıkan şiddetli ağrılar da belirtiler arasındadır.

-Kasıklarda da şiddetli bir sancı olması durumu söz konusudur.

-İdrarını yapan biri idrarının bulanık olduğunu görebiliyor. Pis kokması ya da kanlı olması da yine belirtileri arasında yer alıyor.

-Bazı kişilerde ise hem bulantının hem de kusmanın olması bir belirti olabiliyor.

MESANE İLTİHABI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tedavisinde özellikle antibiyotik kullanımı söz konusudur. Antibiyotiklerin yanında bir de mesane temizleme ilaçları yer alacaktır. Burada geniş spektrumlu bir antibiyotik kullanımı karşınıza çıkacaktır.

Aynı zamanda hangi tedavi yönteminin kullanılacağı da testler ve kültür durumlarından sonra anlaşılacaktır. Eğer ki penisilin alerjisi olmayan bir hasta söz konusu ise penisilin de bu rahatsızlığın tedavisinde kullanılıyor.

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