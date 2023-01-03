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ABD'den İsrail açıklaması: Kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’ın Mescid-i Aksa baskınından kaygı duyduklarını ve bunun gerilimi tırmandırmasından endişelendiklerini açıkladı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 23:42
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'Mescid-i Aksa' tepkisi

ABD'den İsrail açıklaması: Kabul edilemez
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Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti. Söz konusu provokasyon sonrası ise ABD Dışişleri Bakanlığından ve Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’ın Mescid-i Aksa baskınından kaygı duyduklarını ve bunun gerilimi tırmandırmasından endişelendiklerini açıkladı.

Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili mevcut statükoyu tehlikeye atan herhangi bir tek taraflı eylem kabul edilemez."

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