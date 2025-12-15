87 çocuk işçinin MESEM adı altında çalıştırılıp ölümüne neden olunması liseli öğrenciler tarafından protesto edildi. 5 liseli gece saatlerinde evlerinden gözaltına alındı. Liseliler Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Liseli Genç Umut’tan öğrenciler, Esenler Mesleki Eğitim Merkezi’nin kapısına “Saray rejimi 87 çocuğu katletti” yazılı pankart asmış, sosyal medya hesaplarında şu notu paylaşmıştı:

“Bu yıl 87 sıra arkadaşımız çocuk işçi olarak çalışırken katledildi. Arkadaşlarımızın kanı Saray rejiminin ve yandaşlarının elindedir. Bu çürümüş düzeni protesto eden 16 genç hala tutuklu. Tutuklu öğrenciler serbest bırakılmalı, MESEM’ler kapatılmalı, çocukların ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasına derhal son verilmelidir. Arkadaşlarımızın katillerinden hesap soracağız.”

TİP'LİLER TUTUKLU

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılımıyla İstanbul’da düzenlenen Mesleki Eğitim Zirvesi’nde MESEM projesini protesto eden 17 TİP’li genç gözaltına alınmış, bunlardan 16’sı tutuklanmıştı.