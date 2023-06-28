Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de arsa sahibi tarafından bariyer konarak, koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması krizi yaşandı.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 1

İHA’nın haberine göre, tarla sahibinin adaya gelen tatilcilerden, Akvaryum Koyu’na girmeleri karşılığında 150 TL giriş ücreti alması tepki çekti. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirtti.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 2

Bozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatılmıştı.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 3

Denize girmek için gelen turistler kapalı kapıyı görünce büyük şok yaşamıştı. Akvaryum Koyu’na ulaşımın sağlandığı tek yolda 2018 yılında ikinci kez kapı krizi yaşanmıştı.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 4

Aradan geçen 5 yıl içinde Akvaryum Koyu’nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de giriş ücreti krizi yaşandı.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 5

AKVARYUM KOYU’NA GİRMEK İSTEYENLERDEN 150 TL GİRİŞ ÜCRETİ ALIYOR

Kuzey Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen tatilciler, Akvaryum Koyu’nda denize girmek istedi.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 6

Koyun girişine gelen tatilciler, koya girişteki yol üzerinde bariyer görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 7

Arazi sahibi Naci Erdoğan tarafından koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması tepki çekti. Tatilciler durumu, Kaymakamlık ve Belediye’ye bildirdi.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 8

Koya girişte alınan 150 TL ücret alımı Belediye tarafından faaliyetin izinsiz olduğu nedeniyle durduruldu.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 9

TİCARİ FAALİYET SONLANDIRILDI

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

25 Haziran Pazar günü vatandaşlardan gelen şikayet üzerine 478 parselde bulunan Akvaryum Koyu'na inen yol üzerinde herhangi bir geçerli iş yeri açma ya da çalıştırma fırsatı olmaksızın giriş ücreti altında fiş kesip ücret almak kaydıyla ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve buna istinaden de belediye tarafından yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz hükmü doğrultusunda buradaki ticari faaliyet sonlandırılmış ve işletme yönünden mühürleme işlemi uygulanmıştır.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 10

Bunun devamı halinde de hukuki ve idari takibin yapılacağı malikine iletilmiştir. Ayrıyeten de bu yapılan işlemde yine aynı gün 25 Haziran Pazar günü Bozcaada Kaymakamlığı’na ve kişinin kendisine bir yazı yazarak durumu bildirdik.

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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 11
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Meşhur koyda giriş ücreti krizi. Ticari faaliyet sonlandırıldı 12
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