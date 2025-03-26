Meşhur lokanta isim değişikliğine gitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meşhur lokanta isim değişikliğine gitti

Rize'de yarım asırdır hizmet veren ve damak tadı ile nam salmış olan kuru fasulyesi ile meşhur Lale Lokantası isim değişikliğine gitti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1973 yılında Ali Osman Temurci ve ortakları tarafından kurulduktan sonra hizmete başlayan Lale Lokantası, yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere damak tadı ile herkesin hafızasında yer ediyor.

Kuru fasulyesi ile ön plana çıkarak kuruluşundan bugüne yarım asırdır misafirlerini ağırlayan Lale Lokantası ismini yenileyerek "Lale 1973" adını aldı.

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Misafirlerine "Lale 1973" adı altında hizmet vermeye devam edecek olan ünlü işletme bölgenin önemli mekanlarının başında gelmeye yeni ismi ile devam edecek.

Meşhur lokanta isim değişikliğine gitti

Meşhur lokanta isim değişikliğine gitti

Meşhur lokanta isim değişikliğine gitti

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