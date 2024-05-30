Meşhur sokak köftecileri köfteyi böyle pişiriyorlar ve köfte çok daha lezzetli oluyor

Meşhur sokak köftecileri, yıllardır ustalıkla uyguladıkları özel bir pişirme tekniği sayesinde köftelerini eşsiz bir lezzete kavuşturuyorlar. Bu özel teknik, köftenin hem içini tam olarak pişirmeyi hem de dışının yumuşacık olmasını sağlıyor. Sonuç olarak, sokak köftecilerinin köfteleri diğerlerine göre çok daha lezzetli ve doyurucu oluyor.

EVDE KÖFTE TARİFİ NASILDIR?

Köfte Tarifi İçin Malzemeler

500 gr orta yağlı kıyma

1 orta boy rendelenmiş soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı galeta unu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

1,5 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

Uygun bir yoğurma kabı içerisine kıymamızı alalım. Üzerine rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, küçük küçük kesilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu alalım ve malzemelerimiz güzelce karışana kadar yoğuralım.

Hazırladığımız harcımızın üzerini streç ile örtelim ve 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirelim.

Sürenin sonunda harcımızı dolaptan alalım, elimizle parçalar kopartarak şekillendirelim. Ben şeklini oval yaptım ancak siz dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ancak burada köftelerinizin içlerinin de pişmesi için ince olmasına dikkat etmelisiniz.

Şekillendirdiğimiz köftelerimizi uygun bir tabak içerisine alalım. Dilerseniz köftelerinizi bu aşamada da dinlendirebilirsiniz.

Köftelerimizi pişirmek için ocaktaki tavamıza sıvı yağı alalım ve ısıtalım.

Ardından köftelerimizi tavamıza alalım ve her iki tarafını da çevirerek pişirelim.

Pişen köftelerimizin fazla yağının süzülmesi için kağıt havlu serdiğimiz tabağa alalım ve servis edelim. Afiyet olsun.