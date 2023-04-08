MESKİ, Hebilli mahallesi içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı

ANKA'da yer alan habere göre MESKİ, yıllardır kronikleşmiş arızalara son verecek çalışmalara devam ediyor. MESKİ, ‘Hebilli Mahallesi İçme Suyu Hattı Yapım İşi’ kapsamında; çeşitli çaplarda 5 bin 133 metre HDPE boru, 3 bin 360 metre PPRC boru olmak üzere, toplamda 8 bin 493 metre içme suyu hattı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, mahallede bulunan mevcut içme suyu deposu da revize edildi.



MUHTAR TAN: “ARITMADAN İÇİYOR GİBİ TERTEMİZ SU İÇİYORUZ”

Hebilli Mahalle Muhtarı Cemal Tan, uzun süredir aynı mahallede muhtarlık yaptığı bilgisini kaydederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in ilgilenmesi ve konunun Meclis’te gündeme gelmesiyle, ekipler 1 hafta içerisinde mahallemize geldiler ve içme suyu şebekemizi yapmaya başladılar. Başkanımız Vahap Seçer’e sonsuz teşekkür ediyorum. Şu anda Hebilli köyündeki içme suyu depomuzun tadilatını yaptılar ve yaklaşık 9 kilometre içme suyu şebeke hattımızın tamamı yenilendi. Hebilli köyümüz şu anda, arıtmadan içiyor gibi tertemiz bir su içiyor. Bundan dolayı köyüm ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.