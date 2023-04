MESKİ, Türkiye Belediyeler Birliği’nin toplantısına katıldı

ANKA'da yer alan habere göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi(MESKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Deprem Sonrası Su ve Kanalizasyon İdareleri İstişare Toplantısı'na katılımdı. MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, toplantıda; Mersin’e değişik nedenlerle yaşanan göçler dolayısıyla artan içme suyu talebi, Pamukluk Barajı sonrası isale hattı ve arıtma tesisinin devreye alınması, çevre illerde yaşanan sel felaketi, yasal mevzuatlar gibi birçok konuyu gündeme taşıdı.

TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Özcan Yıldırım ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak’ın, bölgede yapılan ve devam eden çalışmalara ilişkin bilgileri aktardığı toplantıda; deprem sonrası süreçler, içme suyu ve kullanım suyu temini, atıksu yönetimi, kentsel su ve kanalizasyon altyapısı, sel, kuraklık ve kırsal bölgelerdeki hizmetler gibi konular ele alındı.

Toplantıda söz alan MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, değişik sebeplerle Mersin’in maruz kaldığı göç dalgasıyla artan içme suyu talebi, Pamukluk Barajı sonrası isale hattı ve arıtma tesisinin devreye alınması, yasal mevzuatlar, Mersin’de ağırlanan depremzedeler gibi birçok konuya değindi.

SCADA’DAN ALINAN TÜKETİM VERİLERİNE GÖRE MERSİN’İN GERÇEK NÜFUSU: 2.7 MİLYON

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz; toplantıda yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in de her platformda dile getirdiği gibi, artan nüfusa göre Mersin’in özel statüye alınması gerekiyor. Biz şu anda 1.9 milyonluk nüfusa yetecek bir paya sahibiz, ama gerçekte 2.7 milyon nüfusa hizmet ediyoruz. Bu payların da bir an önce mevzuat anlamında revize edilmesi lazım. Mersin, afet bölgesine çok yakın olması ve akrabalık ilişkilerinin yoğun yaşanması nedeniyle, deprem sonrası inanılmaz bir göç aldı. SCADA’dan aldığımız verilere göre, 400 bine yakın depremzede şu anda Mersin’de barınıyor. Kentimizde uzun zamandır 400 bine yakın Suriyeli mülteci de barınıyor. Ayrıca, hem nükleer santral inşaatı, hem de Ukrayna Savaşı’ndan kaynaklı olarak da müthiş bir Rus akını yaşanıyor. SCADA Merkezi’nden alınan tüketim verilerine göre şehre verdiğimiz su miktarını hesap ederek, kentteki gerçek nüfusu ölçüyoruz. Bu yoğun göç dalgaları sonucunda Mersin’in şu andaki gerçek nüfusu; 2.7 milyon civarında. Yaşanan çok şiddetli kuraklık ve yoğun göçle birlikte, Pamukluk Barajı sonrası isale hattı ve arıtma tesisinin devreye alınması, Mersinimiz için hayati bir önem taşıyor. Pamukluk Barajı projesi gibi, İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde kredi onayı bekleyen işler için Mersin’e pozitif ayrımcılık yapılması lazım. Bu nedenler doğrultusunda, İller Bankası’nda hibe ve kredi programlarında bekleyen projelerimizin de bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.”