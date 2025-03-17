Mesleğini bırakıp köyüne kaçtı!

Avukat Tamer Tayuzak, Diyarbakır Silvan ilçesindeki babasından miras kalan, yıllardır susuz ve terk edilmiş bir köyde kendine yeni bir yaşam kurmaya karar verdi.

Köydeki eski bağın taşlı tozlu yollarında yeni bir umutla yola çıktığını dile getiren Tayuzak, çorak toprakları yeniden canlandırmak için çalışmalara başladı.

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Bağını badem ağaçlarıyla ve yeni fidelerle donatarak toprakla yeniden buluşturan avukat Tayuzak, bu süreçte, sadece köye değil, kendi ruhsal huzuruna da dokunan üretken bir yaşam tarzı benimsediğini söyledi.

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Tayuzak, modern yaşamın stresinden uzak, doğal bir düzen inşa etmekle kalmadı; aynı zamanda köy hayatını üretkenlik ve ilhamla yeniden tanımladı.

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Kendi hayalinden yola çıkarak bir başarı hikayesine imza atan Tayuzak, şehrin yoğunluğundan sıkılan ve doğaya dönmeyi düşünenler için umut oldu.