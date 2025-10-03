Meslek ahlakı, dürüstlük ve dayanışma genç kuşaklara aktarıldı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Ankara Pursaklar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahilik Haftası kapsamında köklü bir geleneği canlandıran özel bir programa ev sahipliği yaptı. “Sanatla birleşen ahlak ve dayanışmanın adı Ahiliktir” mesajıyla başlayan etkinlikte, öğrenciler hem tarihi bir kültürü tanıma hem de mesleki değerleri özümseme fırsatı buldu.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLÂL MARŞI İLE AÇILIŞ

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizin aziz hatırası için yapılan saygı duruşu ve coşkuyla okunan İstiklâl Marşı ile başladı.

“AHİLİK, MİLLETİMİZİN MANEVİ DİREĞİDİR”

Metal Teknolojisi Alanı öğretmeni Haydar Çelebi, konuşmasında Ahiliğin Türk milletine kattığı değerlere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ahilik teşkilatı; Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan bir irfan ocağıdır. Esnafı, sanatkârı, toplumun her kesimini ahlakla yoğurmuş; Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına öncülük etmiştir. Bu kültürü yaşatmak hepimizin görevidir.”

ŞİİR VE TÜRKÜYLE ZENGİNLEŞEN PROGRAM

Etkinlikte 11-K sınıfı öğrencisi Furkan Efe Önder, Salih Kozan’ın şiirini seslendirdi. Ardından Samet Cemal Mantar bağlamasıyla sahneye çıkarak salonda duygu dolu anlar yaşattı.

GELENEKSEL “ŞED KUŞANMA” TÖRENİ

Ahilik geleneğinin simgelerinden “şed kuşanma” ve önlük giydirme ritüeli büyük ilgi gördü. Öğrenciler, ustalarının rızasını alarak meslek yolculuğunda “usta adayı” olmanın sorumluluğunu üstlendiler. Törende asırlardır söylenen şu sözler hatırlandı:

“Beline kuşatıyorum tâ ki doğruluk üzere olasın, şeytana uymayasın, sabır ve sebatla çalışasın.”

AHİLİK YEMİNİ İLE SÖZ VERİLDİ

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretmeni Yalçın Çelik eşliğinde öğrenciler “Ahilik Yemini”ni etti. Yeminde; dürüstlük, helal kazanç, kul hakkına riayet, müşteri velinimet bilinci ve ölçü-tartıda adalet ilkeleri dile getirildi. Öğrenciler, meslek hayatına bu değerlerle adım atacaklarına yemin etti.

AHİ EVRAN VE BACIYAN-I RUM’A MİNNET

Program, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sadık Mısırcı’nın organizasyonuyla gerçekleşti. Son bölümde Ahiliğin kurucusu Ahi Evran ve kadın teşkilatı Bacıyan-ı Rum’un öncüsü Fatma Bacı rahmetle anıldı. Ahilik değerlerinin sadece meslek hayatında değil, toplumsal birlik ve beraberlikte de yol gösterici olduğuna dikkat çekildi.

“AHİLİK, DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR MİRAS”

Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmede Ahiliğin yalnızca bir meslek örgütü değil, aynı zamanda bir ahlak ve dayanışma mektebi olduğuna vurgu yapıldı. Paylaşma, dürüstlük, yardımlaşma ve eşitlik gibi ilkelerle Ahilik kültürünün dünya için örnek teşkil ettiği belirtildi.

Pursaklar Borsa İstanbul MTAL’de düzenlenen bu anlamlı program, okulun sadece mesleki bilgi değil, aynı zamanda ahlak, kültür ve insanlık değerlerini de gençlere kazandırma konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.