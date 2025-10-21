Şimdi çokça eleştirileceğimi sandığım bir konuya değinmek istedim.

Nedir o konu?

Söyleyeyim!

*

Mesela; “Onlar madde kullanmamış olsalar, böyle abuk-sapık konuşmazlar!” denilmesi içime sinmemiştir.

Ne demek istiyorum?

*

Bir camiada üç-beş kişinin…

Sekiz on kişinin toplumca pek de kabul görmeyen davranışlar sergilemeleri…

Toplumca doğru bulunmayan yasaklı maddenin kullanılıyor olduğunun ileri sürülmesi, hangi camianın içinde olursa olsun üzüntü vericidir.

*

Sanatçı camiası içinde çok değerli insanlar var.

Bu insanlar; davranışlarıyla yaptıkları, -belki de onlar meslekî etik kurallarına hâlâ bağlı olduklarından olsa gerek- kendilerinin ve mesleklerinin saygı görmesinde de rol oynuyorlar.

O tür insanlar, camialarında ne kadar az ise camiaya duyulan güven de o kadar az, ne kadar çoksa o kadar çok oluyor.

*

Demem şu ki efendim geçtiğimiz günlerde; aralarında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların olduğu19 kişinin ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilmiş, sonra da Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek, kişilerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Niye alınmıştı?

Yasaklı madde kullanılıp kullanılmadığını anlamak için olsa gerek.

*

Konuyla ilgili de Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan -neye dayanarak öyle bir başlık atmışsa- ‘O kafaya başka türlü ulaşılamazdı’ başlıklı bir yazı kaleme almış ve o yazıda:

“(…) O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkansızdı.” demiş.

*

Demiş de sonra ne olmuş?

Sanırım, İrem Derici’nin test sonucu negatif çıkmış.

Ve yine sanırım, Ahmet Hakan, İrem Derici’ye gönderme yapmış olmalı ki bu sefer de o, Ahmet Hakan’a göndermeye başlamış!

“N’aber kız, yanar döner!” demiş.

Bu da çok çirkin ve küçük düşürücü bir ifade kuşkusuz.

*

İfade de… benim esas anlamadığım, koskoca Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni, kendisine böyle bir ifade kullandıracak eylemde bulunması.

*

Özellikle de Hürriyet gibi bir gazetenin Genel Yayın Yönetmeni, özel bir neden yoksa daha dikkatli ve daha hassas olmalı değil miydi?

Ha, birbirinizle mahkemede hesaplaşırsınız da kamuoyundaki tartışılırlığınıza ne demeli?

*

Ben bunu kişiler nezdinde konuşmuyorum.

Biri sanat camiasında, diğeri basın camiasında isim yapmış insanların, mensubu oldukları mesleklerinin ağırlığını göz önünde bulundursalar mı diyorum?

*

Benim bu yazıyı yazmamın nedeni bu!

Yoksa ne tanırım Hakan’ı ne tanırım Derici’yi!

İkisini de tanımam.

Kaldı ki her geçen süreçte artan hayat pahalılığı ile zaten bir itibar sınavı verilirken, bir de böyle işler öne çıkarılmasa hani diyorum.

Lütfen, her anlamda meslek itibari için biraz özen…

Lütfen!