Meslek liseleri boş kaldı

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Mekanizması (LGS) çerçevesindeki yerleştirme sonuçları bir gün önce ilan edildi.

2023-2024 eğitim yılında 719 öğrenci LGS'de maksimum puan elde etti, bu durum tercih sonuçlarını da etkiledi. Bu öğrencilerin önemli bir bölümü istedikleri okullara yerleşemedi.

Bu yıl dikkat çeken hususlardan biri de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne ilginin azalması. İstatistiklere göre, 4 bin 898 öğrenci kontenjanı dolmadı.

Bir önceki yıl bu rakam 2 bin 863'tü.

Çoğunlukla ailelerde ve öğrencilerde meslek liselerine gitmek istemiyoruz şeklinde bir önyargı hâkim.

Meslek liseleri artık sadece çok düşük yüzdelik dilimlerde yer alan öğrencilerin tercih listelerinde bulunabilecek kurumlar halini aldı.