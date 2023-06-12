Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişiler MYK üzerinden başvuruların olup olmadığını merak ediyor. Peki, Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK nedir? Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK nereden alınır?

MYK BELGESİ NEDİR?

MYK Uzun hali üzerinden Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak ifade edilir. Bir kişi ya da kişilerin herhangi bir meslek konusunda yeterlilik belgesi alması için, O meslekteki yetkili belgelendirme kuruluşuna başvurmasıdır.

Eğer bu kafamda kişinin başvurusu uygun bulunur ise, o vakit sertifika adına nitelikleri taşıyıp taşımadığına dair gerekli değerlendirmeler gerçekleşmektedir. Birçok farklı meslek üzerinden alınan önemli bir belge veya sertifika olduğunu söylemek mümkündür.

MYK BELGESİ NE İŞE YARAR?

Herhangi bir meslekte yetkili kişi olabilmek amaçlı MYK belgesi alınmaktadır. Böylece alınan bu belge veya sertifika sayesinde, farklı alanlarda iş bulma şansı elde edilebilir. Çünkü kişinin almış olduğu bu sertifika ile o meslekte bilirkişi haline gelmiş oldu anlaşılır. Gerekli incelemeler yapıldığı zaman ilgili kişinin başvurusu ele alınmak suretiyle, gerekli incelemeler ve araştırmalar yapılır

Özellikle de uluslararası tanınırlık sağladığı için MYK belgesi büyük öneme sahiptir.

Bu sebepten dolayı yabancı proje veya şirketlerde çalışan ve belgelerini yeminli tercüman hizmetine vermek zorunda kişilerin daha çok tercih ettiği bir belgedir. Böylece özellikle noter tasdiki ve İngilizce tercüman konusunda daha fazla bir iş yükü gerektirmeden işlemler yapılabilir.

MYK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

MYK belgesi almak için adından da anlaşıldığı gibi mesleki yeterlilik kurumuna başvurmak gerekir. Aynı zamanda bu durum Türk akreditasyon koruma kapsamında da ele alınmış ve hazırlanmış bir belgedir. Buraya yapılan başvuru kapsamında farklı meslek gruplarına bağlı olarak işlem ele alınır.

Eğer kişinin başvurusu uygun ise o vakit ilgili değerlendirmeler mesleki yeterliliğe bağlı olarak gerçekleşmektedir. Sonuç olarak ise kişi başvurmuş olduğu meslek doğrultusunda belge veya sertifikasını almaya hak kazanır. Bu da kazandırdığı kolaylıklar ve unvan doğrultusunda işlerin daha rahat yapılmasına imkan verir.